Переговоры между Россией и Украиной в столице Объединенных Арабских Эмиратов — Абу-Даби — прошли конструктивно.

Об этом заявил руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), передает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

Зеленский выразил надежду, что мира удастся достигнуть менее чем через год

«Переговоры прошли действительно конструктивно. Благодарен США и ОАЭ за качественную организацию и посредничество», — сказал он.

Других деталей переговоров руководитель офиса президента не раскрыл. Сам Буданов также был членом группы, представлявшей Украину на встрече.