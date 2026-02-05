Буданов* прокомментировал итоги переговоров с Россией
Переговоры между Россией и Украиной в столице Объединенных Арабских Эмиратов — Абу-Даби — прошли конструктивно.
Об этом заявил руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), передает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.
Зеленский выразил надежду, что мира удастся достигнуть менее чем через год
«Переговоры прошли действительно конструктивно. Благодарен США и ОАЭ за качественную организацию и посредничество», — сказал он.
Других деталей переговоров руководитель офиса президента не раскрыл. Сам Буданов также был членом группы, представлявшей Украину на встрече.