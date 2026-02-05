В Японии сделали заявление о восстановлении отношений с Россией

Правительство Японии во главе с премьер-министром Санаэ Такаити не будет кардинально пересматривать политику в отношении России, даже если получит стабильное большинство в ключевой нижней палате парламента по итогам выборов 8 февраля. Однако при этом Токио вряд ли пойдет на ужесточение санкций против Москвы и будет изучать способы восстановления отношений, отметил в интервью ТАСС доцент Университета иностранных языков города Кобэ Хиронори Фусита.

"Даже если администрация Такаити обеспечит себе стабильное большинство в Палате представителей, я не думаю, что произойдут какие-либо существенные изменения в ее политике в отношении России", - сказал он, отметив, однако, что Токио продолжит проявлять сдержанную позицию в отношении РФ. "Хотя она вместе с G7 участвует в санкционных мерах [против России], я не думаю, что она будет столь же активной, как Европа, ожидая посредничества в прекращении огня со стороны администрации [президента США Дональда] Трампа. Скорее, я думаю, она будет поддерживать свои отношения с Россией в таком виде, чтобы это не бросалось в глаза, учитывая интересы Японии", - пояснил эксперт.

По его словам, Россия и Япония продолжают сотрудничество в области энергетики и морепродуктов.

"Совсем недавно председатель Японской газовой ассоциации (он также является председателем компании Tokyo Gas) заявил, что в скором времени будет сложно найти замену СПГ с Сахалина, указав на намерение продолжать закупать СПГ у России. Импортированные из России морепродукты также постоянно есть на столах японцев", - пояснил он. "Маловероятно, что [администрация Такаити] пойдет на то, чтобы игнорировать голоса делового сообщества, практические интересы Японии и пойдет на введение еще более жестких санкций [против России]", - добавил Фусита.

Кроме того, отметил эксперт, наблюдаются шаги и по некоторому восстановлению гуманитарных обменов.

"В ожидании прекращения огня предпринимаются шаги по восстановлению отношений с Россией в сфере обменов между людьми", - сказал он, напомнив о словах генсека японского кабмина Минору Кихары о том, что правительство Японии не будет препятствовать поездкам в Россию японцев с гуманитарными, деловыми, учебными, исследовательскими, образовательными или культурными целями. "Я думаю, что такой подход сохранится и после выборов", - добавил Фусита.

Токио с 2022 года принял несколько пакетов санкций против России, что привело к существенному свертыванию двусторонних экономических отношений. В ответ РФ прекратила консультации с Японией по вопросу о мирном договоре. Москва также вышла из переговоров о налаживании совместной хозяйственной деятельности на юге Курил, поездки их бывших японских жителей туда прекратились. Как отметили в МИД РФ 2 февраля, возобновление диалога Москвы и Токио возможно только после отказа японских властей от русофобской политики.