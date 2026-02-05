Американский комик и телеведущий Джимми Фэллон высмеял заявление властей США, что посещение вечеринок Джеффри Эпштейна - не преступление. Отрывок шоу Фэллона опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш ранее заявил, что посещение вечеринок, которые устраивал опальный финансист и осужденный сексуальный преступник Джеффри Эпштейн, не является преступлением, как и переписки с ним. В то же время Бланш заявил, что «существует вероятность привлечения к ответственности любого, кто посещал эти вечеринки».

В последние годы власти США публиковали так называемые «файлы Эпштейна» - документы, касающиеся дела финансиста. Последняя партия опубликованных электронных писем содержит несколько тысяч упоминаний президента США Дональда Трампа. Бланш подчеркнул, что полученные ФБР сведения о предполагаемых связях Трампа с Эпштейном были анонимными доносами и основаны на информации из вторых рук, которую «нельзя реально расследовать».

«Последствия публикации файлов Эпштейна продолжают набирать обороты. Министерство юстиции президента Трампа заявило, что тусоваться с Эпштейном - не преступление. У вас были годы, чтобы придумать оправдание, и вы выбрали это?», - пошутил Фэллон.

По его мнению, это «почти то же самое, как сказать, что пойти на бранч с серийным убийцей Джеффри Дамером - не преступление».

«Трамп такой: «Тусовки с Эпштейном не делают меня преступником». Нет. Преступником тебя делают обвинения по 34 пунктам», - подчеркнул комик.

Таким способом он напомнил об уголовных делах, возбужденных против Трампа. В мае 2024 года суд присяжных признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения, связанного с фальсификацией бизнес-отчетности. В деле шла речь о платежах Трампа своему адвокату. Обвинение заявляло, что переводы были оформлены как оплата юридических услуг, но на самом деле адвокат передавал деньги порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание о связях с Трампом.