В России оценили перспективы заключения нового соглашения на смену ДСНВ

Политолог Евгений Минченко в разговоре с Рамблером прокомментировал окончание срока действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) и оценил перспективы заключения нового подобного соглашения между странами.

Напомним, соглашение между Москвой и Вашингтоном о мерах по сокращению наступательных вооружений прекращает свое действие 5 февраля 2026 года.

Заключение нового соглашения о контроле над ядерным вооружением между Россией и США в настоящее время представляется маловероятным, заявил эксперт.

Президент РФ Владимир Путин ранее уже предлагал США на год продлить ДСНВ после истечения сроков его действия, но американцы на это никак не отреагировали. Кроме того, сейчас у США есть идея включить в новый договор Китай, а российская сторона неоднократно говорила о том, что в новом соглашении по СНВ было бы правильно учитывать ядерные арсеналы Франции и Великобритании. Поэтому, на мой взгляд, подписание какого-то замещающего ДСНВ соглашения в ближайшее время маловероятно. При этом в дальнейшем стороны будут внимательно смотреть на то, какие шаги предпринимают их визави, и каким-то образом реагировать на это. Вместе с тем здесь важно отметить, что в подобных сферах невозможно тактическое реагирование. Принимаемые решения реализуются достаточно долго, поскольку речь идет о больших программах, о больших деньгах. Евгений Минченко Политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг»

В связи с истечением срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений в ближайшие годы будет вестись «война нервов», отметил эксперт.

«К этой «войне нервов» добавится тема противовоздушной обороны, в частности идея [президента США Дональда] Трампа по созданию системы «Золотой купол», которая, по его утверждениям, может сделать Соединенные Штаты «неуязвимыми» для ответного удара в случае ядерной войны. Кроме того, тут возникают новые риски, которые мы явственно увидели во время попытки нападения на российские стратегические бомбардировщики, способные нести ядерное оружие. Соответственно, предметом серьезного беспокойства также станут методы диверсионного воздействия, методы дистанционного использования дронов, методы использования искусственного интеллекта», - подчеркнул Минченко.

Ранее в Кремле выразили сожаление в связи с завершением действия ДСНВ.