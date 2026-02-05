«Пинает их ногами»: в Верховной раде обвинили Зеленского в унижении украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский ежедневно унижает своих граждан, оставляя их на произвол сотрудников ТЦК. Об этом в четверг, 5 февраля, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

Так парламентарий прокомментировал видеозапись, на которой пожилая женщина стоит коленях перед полицейскими, умоляя их не забирать ее сына.

— Пожилая женщина становится на колени с документами в руках, свидетельствующими о том, что ее сын имеет инвалидность и непригоден к службе. Она просит, чтобы его не забирали, но в ответ ее бьют, и она падает на землю. (...) Женщины на коленях перед Зеленским, а он пинает их ногами, — цитирует Дмитрука РИА Новости.

Ранее несколько украинцев с ломом напали на сотрудников ТЦК в Ровненской области. Изначально военные хотели мобилизовать двух мужчин, которых заметили на улице. Мимо проходили другие жители, которые решили заступиться за них.

10 декабря мужчина во Львовской области на западе Украины ранил сотрудника территориального центра комплектования при помощи топора-молотка. По данным СМИ, это не первый подобный случай в регионе.