Додон предупредил о попытке захватить церкви Молдавии

Бывший молдавский президент, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил, что власти Молдавии поддерживают Бессарабскую митрополию, которая пытается захватить церкви Молдавской митрополии. Об этом сообщает РИА Новости.

Додон подчеркнул, что Бессарабская митрополия финансируется правительством Румынии. По его мнению, митрополия хочет передать молдавские церкви «священникам, присягнувшим на верность Румынии».

«Призываем власти уважать права граждан. Руки прочь от Молдавской митрополии и ее церквей», - заявил Додон.

Летом 2025 года российский посол в Кишиневе Олег Озеров заявил, что Румыния активно участвует в расколе Православной церкви Молдавии - самоуправляемой части Русской православной церкви. Дипломат заявил, что происходящее в Молдавии повторяет события на Украине.