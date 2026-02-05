Снегопад привел к транспортному коллапсу в Киеве и других городах Украины.

Об этом в четверг, 5 февраля, сообщил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев.

— Средний снег и традиционная катастрофа на дорогах. И в городах, и за их пределами, — отметил он.

По словам депутата, единственным правильным решением в этой ситуации были бы кадровые выводы в отношении неэффективных менеджеров, которые «попали в дорожную отрасль случайно», передает РИА Новости.

31 января городской водоканал сообщил, что в Киеве полностью отключилось водоснабжение. При этом ранее жители отдельных районов столицы, включая Оболонь, жаловались на отсутствие воды и отопления из-за аварийных отключений.

14 января украинский президент Владимир Зеленский объявил о том, что намерен ввести режим чрезвычайной ситуации в национальной энергетике. Также он дал поручение подготовить пересмотр правил по комендантскому часу в период сильных холодов.

Кроме того, 29 января президент США Дональд Трамп сообщил, что лично попросил президента России Владимира Путина в течение недели не наносить удары по Киеву и другим украинским городам. Он добавил, что российский лидер согласился это сделать.