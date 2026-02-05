Автомобиль делегации Мерца попал в ДТП в Саудовской Аравии

Вылет канцлера ФРГ Фридриха Мерца из Саудовской Аравии в Катар был незначительно задержан из-за того, что один из автомобилей кортежа попал в ДТП. Об этом сообщило немецкое издание Bild.

Как уточняется, инцидент произошел в ночь на среду на подъезде к международному аэропорту Эр-Рияда. Микроавтобус, перевозивший часть делегации канцлера, получил повреждения шин и был вынужден остановиться на разделительной полосе примерно в трех километрах от аэропорта. По данным издания, столкновений с другими транспортными средствами не произошло, никто из пассажиров не пострадал.

Посольство Германии было оперативно проинформировано о случившемся. Мерц, его советники и другие члены официальной делегации прибыли в аэропорт и ожидали вылета на борту правительственного самолета около 30 минут, пока оставшихся участников поездки доставляли резервным транспортом.

В результате задержка вылета составила менее 15 минут. Как отмечает Bild, приблизиться к изначальному графику удалось благодаря действиям пилота и оперативной работе принимающей стороны, предоставившей дополнительный транспорт.

После прибытия в Доху канцлер ФРГ провел встречу с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани. В программе визита также были предусмотрены переговоры с представителями деловых кругов и обед с эмиром Катара.

Фридрих Мерц с 4 по 6 февраля находится в турне по странам Персидского залива. Запланированы поездки в Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты. Целью визита является углубление партнерских отношений Германии с государствами региона.