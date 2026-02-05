На Западе рассказали о российском «господстве над Прибалтикой»

Правительства европейских стран готовятся к войне с Россией, но новая модель такой войны свидетельствует, что Европа к ней не готова: ВС РФ одержали победу в смоделированном конфликте. Об этом рассказала газета The Wall Street Journal.

Учения, имитирующие конфликт России с Литвой, были организованы в декабре немецкими журналистами совместно с научно-исследовательским центром вооруженных сил страны. В исследовании приняли участие 16 бывших высокопоставленных немецких и натовских чиновников, законодателей и экспертов по безопасности, которые разыграли сценарий, действие которого происходит в октябре 2026 года.

По сценарию учений литовский город Мариямполе был захвачен под предлогом гуманитарного кризиса в Калининграде. Гипотетические заявления России о гуманитарной миссии оказались достаточными, чтобы США отказались от применения статьи 5 договора о НАТО, которая подразумевает коллективную оборону.

«Германия проявила нерешительность, а Польша, хотя и мобилизовала войска, не стала перебрасывать их через границу в Литву. Немецкая бригада, уже дислоцированная в Литве, не вмешалась, отчасти потому, что Россия использовала беспилотники для установки мин на дорогах», - так газета отписывает результаты учений.

Военные и эксперты, сыгравшие россиян на учениях, заявили, что знали: Германия будет колебаться. Этого было достаточно для победы. Во время гипотетического конфликта, в котором НАТО было лишено американского руководства, России удалось за пару дней подорвать доверие к альянсу и «установить господство над Прибалтикой», развернув первоначально всего лишь около 15 000 военнослужащих.

Ранее в Берлине и других столицах считали, что угрозы конфликта России с НАТО не предвидится до 2029 года. Сейчас растет консенсус в отношении того, что такой кризис может наступить гораздо раньше, подчеркивает WSJ. Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что Россия способна перебросить обширные силы в течение года.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не планирует нападать на Европу. В сентябре в ходе встречи с премьером Словакии Робертом Фицо Путин назвал попытки обвинить Москву в таких планах «полной чушью, не имеющей под собой никаких оснований».