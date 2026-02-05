Что происходит в мире сегодня: ядерное разоружение и грусть Маска

В четверг, 5 февраля, власти Китая высказались о ситуации вокруг договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3). В этот же день в Киеве произошел транспортный коллапс, а миллиардер Илон Маск опубликовал грустный твит о богатстве.

Пекин открестился от переговоров по ядерному разоружению

Власти Китая заявили, что «на данном этапе» не планируют присоединяться к переговорам России и США по ядерному сдерживанию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя МИД Китая Линь Цзяня. Он подчеркнул, что Китай «последовательно придерживается стратегии самообороны в ядерной сфере», соблюдает политику неприменения ядерного оружия первым и взял на себя безоговорочные обязательства не применять и не угрожать применением ядерного оружия против государств, не обладающих таким оружием.

Линь заявил, что Китай поддерживает свой арсенал на минимальном уровне, необходимом для национальной безопасности. В то же время он указал, что ядерные силы Китая не находятся на том же уровне, что у США и России, поэтому Пекин не будет участвовать в переговорах по разоружению «на данном этапе». Линь призвал США возобновить диалог с Россией по вопросам «стратегической стабильности» и откликнуться на предложение Москвы продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3).

Транспортный коллапс в Киеве

Депутат Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что в Киеве произошел транспортный коллапс из-за «среднего» снегопада. Об этом сообщает РИА Новости.

«Единственным правильным решением» депутат назвал «кадровые выводы» в отношении неэффективных менеджеров дорожной отрасли. РИА Новости отмечает, что снегопады на Украине будут идти несколько дней.

Маск опубликовал грустный твит о богатстве

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск написал в соцсети X, что «тот, кто сказал «счастье за ​​деньги не купишь», точно знал, о чем говорил», сообщают «Известия». Накануне СМИ сообщили, что Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило 800 миллиардов долларов.

Подписчики Маска начали шутить, что он должен прислать им денег, чтобы они могли «проверить теорию» на себе. Также пользователи посоветовали Маску заняться личной жизнью, заявив, что счастье можно найти «в долгосрочных отношениях с кем-то действительно особенным».

Премьер Польши прибыл в Киев

Премьер-министр Польши Дональд Туск днем 5 февраля прибыл в Киев и заявил, что рассчитывает на скорое окончание конфликта на Украине. Об этом сообщает «Интерфакс».

Туск заявил, что Польша хотела бы принять участие в восстановлении Украины. Он заявил, что речь идет о крупных инвестициях и масштабных проектах.

Вагенкнехт обвинила ЕС в фашизме

Глава немецкой левопопулистской партии BSW Сара Вагенкнехт назвала «тихим фашизмом» санкции ЕС против своих граждан. Об этом рассказали «Известия».

Вагенкнехт заявила, что Евросоюз вносит журналистов и публицистов в санкционные списки из-за их «неконформного мнения». По ее словам, в ЕС «больше нет прав человека и права на судебное разбирательство в соответствии с принципами верховенства закона». Круг лиц, подпадающих под санкции, может быть в любой момент расширен без суда.