Серьезный кризис и «худший день»: зарубежные СМИ о громком скандале вокруг Стармера

Громкий скандал из-за связи бывшего британского посла в Вашингтоне Питера Мандельсона с обвиненным в преступлениях против несовершеннолетних финансистом Джеффри Эпштейном может стоить поста премьер-министру Великобритании Киру Стармеру. Об этом пишут зарубежные СМИ, самые интересные статьи которых собрал «Рамблер».

Джеффри Эпштейн был задержан в июле 2019 года и обвинен в секс-торговле и преступлениях против несовершеннолетних. В августе того же года его обнаружили мертвым в тюремной камере. Стармер назначил Мандельсона послом в США в феврале 2025 года, а в сентябре дипломат был уволен из-за подтвержденных связей с Эпштейном.

По данным Reuters, выступление Стармера в Палате общин 4 февраля 2026 года стало настоящим испытанием для премьер-министра, так как он «столкнулся с протестом в своей собственной Лейбористской партии» из-за скандала с назначением и отставкой Питера Мандельсона.

«Стармер уступил давлению со стороны оппозиционной Консервативной партии с требованием обнародовать документы о том, как был назначен Мандельсон. Также он был вынужден отказаться от попытки ограничить масштабы обнародования данных», - отмечает издание.

Газета The Guardian в свою очередь обратила внимание на то, что изначально правительство хотело сохранить за собой право блокировать публикацию определенных документов о назначении Мандельсона, в частности тех, которые «наносят ущерб национальной безопасности Великобритании или международным отношениям». Однако «изменило планы под давлением высокопоставленных членов парламента от лейбористской партии Анджелы Рейнер и Мэг Хиллиер».

«В последнее время у нас было много плохих дней, но этот, я думаю, худший из всех», - привело издание заявление бывшего министра, прокомментировавшего скандал в парламенте.

В итоге депутаты одобрили поправку о том, что соответствующие документы будут переданы в парламентский комитет по разведке и безопасности (ISC).

Также ходе заседания Стармер признался, что ему было известно о том, что Мандельсон общается с Эпштейном и, несмотря на это, он все равно продвигал его кандидатуру на должность посла. Это вызвало резкую критику парламентариев, поставив под сомнение то, что Киру Стармеру удастся удержаться в кресле премьер-министра, пишет The Spectator.

При этом премьер-министр особо отметил, что Мандельсон «предал нашу страну, неоднократно лгал и виновен в череде обманов».

Politico же констатировало, что у Стармера осталось всего четыре месяца, чтобы спасти свой пост, так как региональные и местные выборы 7 мая могут решить его политическую судьбу, даже если ему удастся пережить нынешний скандал.

При этом некоторые министры в частных разговорах уже высказывают мнение, что вопрос уже не в том, падет ли премьер-министр, а в том, когда именно это произойдет, утверждает издание.