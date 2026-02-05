Глава МИД Эстонии сделал дерзкое заявление о Путине

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, реагируя на появившееся в Евросоюзе мнение о необходимости возобновления диалога с президентом России Владимиром Путиным, сделал резкое заявление против этой идеи.

"Желание начать диалог с Кремлем и налаживать хорошие отношения с Путиным губительно для Украины, напрямую угрожает безопасности Европы", - приводит слова главы эстонской дипломатии издание ERR.

Цахкна напомнил, что сейчас политика Евросоюза направлена на оказание давления на Россию и ее изоляцию, поэому, по его мнению, возобновление диалога с российским лидером будет противоречить этим принципам.