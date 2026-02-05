Переговоры между Россией, Украиной и США в Абу-Даби завершились

В Абу-Даби завершился второй раунд переговоров между Россией, Украиной и США.

Об этом в четверг, 5 февраля, сообщила пресс-секретарь главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Диана Давитян.

— В Абу-Даби завершились переговоры Украины, США и России, сообщила журналистам пресс-секретарь главы СНБО Украины Диана Давитян, — говорится в Telegram-канале «РБК. Новости. Главное».

В этот же день специальный посланник американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф сообщил, что соответствующие переговоры были продуктивными и подробными. Он также отметил, что страны договорились об обмене 314 заключенными.

Кроме того, в пресс-службе Министерства обороны РФ сообщили, что Россия и и Украина провели обмен военнопленными по формуле 157 на 157.

Также спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев рассказал о прогрессе в урегулировании конфликта. По его словам, на это указывают попытки Европы помешать переговорам.