Названо главное преимущество России на переговорах в ОАЭ

Политолог Юрий Самонкин заявил, что Россия находится в выигрышном положении на переговорах в ОАЭ благодаря заботе о мирном населении во время спецоперации. Об этом сообщает News.ru.

Двадцать третьего января в Абу-Даби прошло первое заседание трехсторонней рабочей группы Россия - США - Украина. По итогам заседания стороны условились продолжить переговоры. Запланированная на 1 февраля встреча была перенесена на 4 и 5 февраля.

«Мы получили огромное количество международных политических очков благодаря тому, что в рамках СВО нашим приоритетом является забота о мирном населении», - подчеркнул Самонкин.

Он отметил, что речь идет о спасении мирных жителей из зоны обстрелов, в том числе людей из «маломобильных групп». По мнению Самонкина, Россия продемонстрировала заинтересованность в скорейшем мирном урегулировании.