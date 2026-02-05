Названо главное преимущество России на переговорах в ОАЭ
Политолог Юрий Самонкин заявил, что Россия находится в выигрышном положении на переговорах в ОАЭ благодаря заботе о мирном населении во время спецоперации. Об этом сообщает News.ru.
Двадцать третьего января в Абу-Даби прошло первое заседание трехсторонней рабочей группы Россия - США - Украина. По итогам заседания стороны условились продолжить переговоры. Запланированная на 1 февраля встреча была перенесена на 4 и 5 февраля.
«Мы получили огромное количество международных политических очков благодаря тому, что в рамках СВО нашим приоритетом является забота о мирном населении», - подчеркнул Самонкин.
Он отметил, что речь идет о спасении мирных жителей из зоны обстрелов, в том числе людей из «маломобильных групп». По мнению Самонкина, Россия продемонстрировала заинтересованность в скорейшем мирном урегулировании.
«Россия пошла на исключительные меры гуманности, и это очень сильно оценили в США», - заключил политолог.