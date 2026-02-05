Названы истинные причины призывов стран ЕС к переговорам с РФ

Призыв Латвии и Эстонии к возобновлению переговоров с Россией связан с беспокойством внутри ЕС по поводу того, что европейская сторона остается вне дипломатического урегулирования украинского кризиса. Об этом заявила РИА Новости президент Российской ассоциации евро-атлантического сотрудничества Татьяна Пархалина.

Ранее портал Politico со ссылкой на дипломатов и чиновников сообщил, что главы государств и правительств европейских стран призывают руководство ЕС назначить собственного представителя, который бы отстаивал их интересы в переговорах по российско-украинскому конфликту.

Публично эту инициативу поддержали премьер Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис. По их мнению, Украине необходима помощь «в этих очень жестких переговорах».

По словам президента Российской ассоциации евро-атлантического сотрудничества Татьяны Пархалиной, у Европы вызывает беспокойство то, что она остается «как бы за рамками переговоров между Россией и США».

«Европа понимает, что либо она будет, как сказал Марк Карни в Давосе, за столом [переговоров], либо она будет в меню. Я думаю, чем ближе будет подходить момент заключения каких-то договоренностей по мирному урегулированию, тем больше Европа будет проявлять подобную дипломатическую активность», - уверена она.

В свою очередь доктор исторических наук, специалист по Северной Европе Лев Воронков констатировал, что само желание поговорить с Россией «еще ничего не значит», и не стоит переоценивать инициативу стран Прибалтики.

«Не думаю, что это великий перелом в позициях прибалтийских государств, что они вдруг решили пересмотреть свою русофобскую политику», - подчеркнул Воронков.

Напомним, что 4 февраля в ОАЭ прошел второй раунд трехсторонних переговоров по урегулированию кризиса на Украине. Встреча делегаций России, США и Украины проходила в закрытом формате.