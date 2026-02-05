Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Трамп заверил, что сам поймет, если начнет «сдавать»

Президент США Дональд Трамп заявил, что если возраст начнет мешать ему исполнять обязанности главы государства, он самостоятельно это поймет. Об этом 79-летний президент рассказал в интервью NBC. Журналист канала задал вопрос, предупредит ли кто-либо Трампа, если возраст начнет влиять на его работу. Президент отметил, что «сам себя знает». Он добавил, что не стал бы давать интервью перед Супербоулом, если бы чувствовал какие-то проблемы. Трамп подчеркнул, что его предшественник Джо Байден не стал давать аналогичное интервью в последний год своего президентства.

Трамп упомянул Супербоул как тест на когнитивные способности и профпригодность. В американской политической традиции интервью президента перед Супербоулом (самым просматриваемым телесобытием года) - почти обязанность и огромная медийная возможность. Трамп подчеркнул, что 81-летний на тот момент Байден был не в состоянии дать интервью. Президент США добавил, что знает 95-летних людей с умом, «острым как бритва», но Байден, по его мнению, оказался плохим примером пожилого политика. Трамп заверил, что чувствует себя «прекрасно». По его словам, «физически и морально» он чувствует себя так же, как 50 лет назад. Также Трамп заявил, что уже трижды «на отлично» справился с когнитивными тестами.

«Трамп примет решение по ядерному оружию, когда сочтет нужным»

В четверг, 5 февраля, истекает срок действия последнего крупного соглашения о контроле над вооружениями между Россией и США - договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3). Это увеличивает риск новой гонки вооружений между двумя крупнейшими ядерными державами мира на фоне растущей глобальной нестабильности, отмечает Bloomberg.

ДСНВ ограничивал размеры российского и американского ядерных арсеналов и подразумевал инспекции и обмен информацией. Его расторжение оставляет Москву и Вашингтон без механизма регулирования своих стратегических запасов впервые со времен разгара холодной войны, подчеркивает Bloomberg. Осенью 2025-го президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия готова в течение еще года придерживаться ограничений по ДСНВ, если на аналогичные шаги пойдут США. Трамп поддержал предложение Путина, но ничего предпринимать не стал. Представитель Белого дома заявил Bloomberg, что Трамп «сам определит дальнейший путь в вопросе контроля над ядерным вооружением и уточнит его, когда сочтет нужным».

Нежелание Вашингтона продлить ДСНВ объяснили «китайским фактором»

Договор СНВ-3 ограничивал количество развернутых ядерных боеголовок большой дальности на системах доставки, включая межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты подводного базирования и бомбардировщики, до 1550 единиц. Развал последнего соглашения был проигнорирован администрацией Трампа, а сам президент США отмахнулся от пугающей перспективы мира без ядерных ограничений, пишет CNN. В январе Трамп шутил, что «если договор истечет, значит, истечет», намекая при этом, что в конечном итоге может быть заключена «лучшая» сделка.

Такое явное отсутствие срочности со стороны Вашингтона резко контрастирует с тревогой в Москве, отмечается в статье. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предположил, что это ускорит «часы Судного дня», символическое представление того, насколько близко человечество находится к уничтожению мира. Тем временем администрация Трампа вновь подняла идею создания ядерных линкоров «класса Трамп» - политику времен холодной войны, от которой США отказались десятилетия назад. По версии CNN, Вашингтон мог отказаться от СНВ-3 в надежде подписать совершенно новый договор и вовлечь в него Китай, восходящую ядерную державу.

Финляндия попросила не давать Украине гарантий «как в НАТО»

Финляндия призвала американских чиновников не описывать будущие обязательства по обеспечению безопасности Украины как «подобные статье 5» договора НАТО, сообщает Politico. Финские власти подразумевают, что это может подорвать положение о взаимной обороне, лежащее в основе военного альянса. В телеграмме Госдепартамента от 20 января содержатся намеки на опасения «в некоторых кругах» по поводу формулировок, используемых на переговорах по Украине. Согласно телеграмме, отправленной из американского посольства в Хельсинки в Вашингтон, глава МИД Финляндии Элина Валтонен обсудила свои опасения 19 января с членами Палаты представителей США, входящими в Комитет по вооруженным силам. Валтонен предостерегла от любых предложений о гарантиях безопасности для Украины, аналогичных статье 5. Она предупредила, что это может привести к «смешиванию гарантий с любыми двусторонними обещаниями, данными Украине».

В телеграмме также цитируются ее слова о необходимости создания «защитного барьера» между НАТО и будущими гарантиями для Украины. Из телеграммы следует, что министр обороны Финляндии высказал аналогичные соображения на более поздней встрече. Статья 5 является важнейшим пунктом пакта НАТО, согласно которому вооруженное нападение на одного из членов альянса будет рассматриваться как нападение на всех. НАТО применяла эту статью лишь однажды: после атак 11 сентября 2001 года в США. Одна из потенциальных проблем заключается в том, что использование термина «статья 5» в других контекстах подразумевает участие НАТО, но это не является частью ни одного из предложенных соглашений, заявил Эдвард Вронг, бывший сотрудник НАТО. Также есть вероятность, что описание гарантий безопасности Украине как «подобных статье 5» побудит Россию проверить, что это на самом деле означает. Если страны, поддерживающие Украину, не смогут ответить, это может вызвать вопросы о надежности статьи 5 НАТО, считает экс-сотрудница альянса Рейчел Эллехуус.

Hürriyet: Хаменеи отклонил переговоры с США в Турции

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отклонил предложение провести переговоры с США в Стамбуле, заявили источники турецкой газеты Hürriyet. По их словам, Хаменеи заявил, что Тегеран будет обсуждать с Вашингтоном только ядерную программу и только в формате встреч в Омане. Турецкие власти настаивали, что темы обогащения урана, баллистических ракет и деятельности прокси-сил в первую очередь являются региональными проблемами.

Анкара предложила предварительно обсудить их с государствами региона, а затем вынести на обсуждение с США. Первоначально иранская сторона дала согласие, но затем Хаменеи отклонил эти планы, утверждают источники Hürriyet. По их словам, аятолла выступил против участия посредников, заявив, что Иран и США должны быть единственными сторонами в переговорах по ядерной программе. СМИ сообщили, что после отказа Ирана от встречи в Анкаре США отменили переговоры, но позже иранский МИД подтвердил, что встреча пройдет в Омане 6 февраля.