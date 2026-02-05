Раскрыты детали гарантий безопасности для Украины с переговоров в Абу-Даби

Будущие гарантии безопасности для Украины могут предусматривать не миротворцев, а быстрое реагирование многонациональных сил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на западный источник, близкий к переговорам в Абу-Даби.

Ранее Politico со ссылкой на источники сообщало, что Финляндии не понравилось использование США термина «статья 5» для описания будущих гарантий безопасности для Украины. Глава финского МИД предупредила, что это может привести к смешиванию гарантий НАТО по статье 5 с любыми двусторонними обещаниями, данными Украине.

5 февраля в Абу-Даби начался второй день переговоров между делегациями России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта. Стороны обсудят экономические и территориальные вопросы, а также механизм прекращения огня.