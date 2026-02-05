«Так смешно от этого»: Вэнс сообщил о двуличии Европы в отношениях с США

Европа продолжает сотрудничать с США, несмотря на публичные нападки и заявления о несогласии с требованиями Вашингтона.

Об этом сообщил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью журналистке Мегин Келли.

«Мне так смешно от этого. Потому что в личном общении европейцы очень дружелюбны и спокойно идут на уступки», — рассказал политик.

При этом Вэнс отметил, что на публике европейские лидеры ведут себя по-другому и заявляют, что не будут работать с американцами. Подобное поведение вице-президент США назвал «бредом». Он выразил уверенность, что итоговое решение по Гренландии, из-за которого обострились отношения США и Европы, удовлетворит обе стороны.

До этого в Европейской народной партии, членом которой является глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, заявили, что отношения ЕС с США находятся на рекордно низком уровне за всю историю. Такое заявление прозвучало на фоне притязаний американского лидера Дональда Трампа на Гренландию.

Президент Финляндии Александр Стубб призывал Европу признать, что США меняются, и Вашингтон начал по-другому относиться к союзникам из ЕС. По словам Стубба, внешняя политика администрации США сегодня основана на идеологии, «противоречащей европейским ценностям». Премьер подчеркнул, что действия Вашингтона подрывают международный порядок и преуменьшают значение Европы.