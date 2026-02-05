С конца 2026 года въезд в Европу для украинцев станет платным — заработает новая система авторизации граждан безвизовых стран ETIAS. Об этом говорится на сайте системы.

Уточняется, что ETIAS не является визой, но будет служить еще одним этапом проверки личности иностранцев и целей их визитов. Такое разрешение на въезд планировалось ввести еще в 2016-м, однако по разным причинам старт откладывался. Оформить ETIAS можно будет онлайн за 20 евро (1,7 тысячи рублей) с человека, сообщает Obozrevatel.

Разрешение будет действовать в течение трех лет после оформления и даст возможность украинцам пребывать в 30 европейских странах в течение 90 дней.

До конца 2026 года продолжает действовать прежний безвизовый режим въезда в ЕС для украинцев.

