Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный ждет подходящего момента для захвата власти в Киеве, заявил немецкий политолог Патрик Бааб.

По его мнению, глава киевского режима Владимир Зеленский должен идти на компромисс или он потеряет работу.

«Я могу вас заверить, что украинский посол в Лондоне Залужный ждет подходящего момента, чтобы захватить власть в Киеве», — поделился своей точкой зрения аналитик.

По словам эксперта, любое мирное соглашение будет плохим для Киева, но сложившаяся ситуация в бывшей советской республике попросту не предполагает иного сценария.

Бааб указал на то, что украинская сторона полностью зависит от Вашингтона и Брюсселя и не может самостоятельно принимать решения.

Согласно данным исследования Киевского международного института социологии, глава киевского режима Владимир Зеленский уступает в рейтинге доверия населения руководителю своего Офиса Кириллу Буданову* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) и экс-главкому вооруженных сил Украины Валерию Залужному.

Ранее сам Залужный предупредил о риске политической нестабильности на Украине в случае завершения военного конфликта, и что ветераны ВСУ – мощная сила для совершения очередного государственного переворота.

