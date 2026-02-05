На Западе забили тревогу из-за угрозы переворота в Киеве
Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный ждет подходящего момента для захвата власти в Киеве, заявил немецкий политолог Патрик Бааб.
По его мнению, глава киевского режима Владимир Зеленский должен идти на компромисс или он потеряет работу.
По словам эксперта, любое мирное соглашение будет плохим для Киева, но сложившаяся ситуация в бывшей советской республике попросту не предполагает иного сценария.
Бааб указал на то, что украинская сторона полностью зависит от Вашингтона и Брюсселя и не может самостоятельно принимать решения.
Согласно данным исследования Киевского международного института социологии, глава киевского режима Владимир Зеленский уступает в рейтинге доверия населения руководителю своего Офиса Кириллу Буданову* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) и экс-главкому вооруженных сил Украины Валерию Залужному.
Ранее сам Залужный предупредил о риске политической нестабильности на Украине в случае завершения военного конфликта, и что ветераны ВСУ – мощная сила для совершения очередного государственного переворота.
