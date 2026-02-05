ЦРУ удалило справочник по странам мира, существовавший с 1962 года

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США удалило справочник по странам мира, выпускавшийся с 1962 года, и прекратило его обновление.

© Газета.Ru

Ежегодный «Справочник по странам мира» в первый раз был опубликован в 1962 году под названием «Национальный базовый справочник разведки» в виде засекреченной версии.

«Одно из старейших и самых узнаваемых изданий разведки ... подошло к концу. «Справочник по странам мира» служил разведывательному сообществу и обществу в целом в качестве устоявшимся единым базовым источником информации о странах и обществах мира», — говорится в сообщении на странице справочника.

Причины закрытия проекта не называются, но агентство Associated Press сообщало, что решение, скорее всего, было принято на фоне заявлений директора ЦРУ Джона Рэтклиффа о необходимости свернуть программы, которые не способствуют продвижению основных задач разведуправления.

В конце января телеканал CNN сообщал, что ЦРУ США работает над обеспечением постоянного присутствия на территории Венесуэлы.

По информации телеканала, ЦРУ и Госдепартамент отвечают за планы Вашингтона по оказанию влияния на будущее Венесуэлы в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Ведомства будут заниматься вопросами политического перехода, а также разрешением нестабильной ситуации с безопасностью в республике.