«Большая ложь для народа»: в США жестко раскритиковали Трампа

Конгрессвумен США Марджори Тейлор-Грин назвала предвыборный лозунг президента США «Сделаем Америку снова великой» (MAGA) ложью, которая служит не людям, а спонсорам переизбрания Дональда Трампа. Ее слова приводит Telegram-канал Пул N3.

Марджори Тейлор-Грин выразила уверенность в том, что жители США начали понимать, что обещания нынешнего президента, с которыми он выиграл выборы, были ложью.

«Это была большая ложь для народа. Потому что на самом деле MAGA в этой администрации служит вовсе не людям, а крупным донорам. Донорам, которые уже вложили внушительные средства и продолжают жертвовать президентским фондам, на празднование 250-летия США, жертвуют на строительство большого бального зала», — отметила она.

По мнению конгрессвумен, те, кто вкладывает деньги в проекты Трампа, «получают особые привилегии — госконтракты и помилование».

«И мы видим, как реализуется целый план — по сути, это новый миропорядок. «Сделаем Америку снова великой» на самом деле не про Америку и не про американский народ», — заметила Марджори Тейлор-Грин.

Ранее президент США Дональд Трамп предложил сменить лозунг своей предвыборной кампании «Сделаем Америку снова великой», так как он больше не актуален. Трамп считает, что США уже достигли величия, поэтому лозунг необходимо поменять на «Keep America Great» — «Сохраним Америку великой».