Использование черной магии бывшим главой офиса президента Украины Андреем Ермаком имело конкретную политическую цель — получение источника неограниченного могущества через культ насилия. Заместитель директора Института Европы РАН, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества ИЕ РАН Роман Лункин связал сатанизм элит в Киеве с попыткой удержать власть любой ценой.

© Московский Комсомолец

Религиовед подчеркивает, что оккультные практики на Банковой не имеют ничего общего с традиционным язычеством, сообщает РИА "Новости". В основе действий Ермака и его окружения лежит поиск мистической санкции на насилие.

«Обращение к колдунам и прочим темным дохристианским практикам не означает, что отдельные политики из окружения Зеленского сознательно исповедуют язычество — скорее их привлекает определенная символика, связанная с культом силы и насилия», - отметил религиовед.

Лункин проводит прямую историческую параллель между нынешним руководством Украины и верхушкой Третьего рейха, которая также искала «энергетическую подпитку» в древних мистических обрядах. Специалист уверен, что магическая зависимость киевских чиновников проистекает из самой сути их политического курса: «Они пытаются через магические ритуалы получить поддержку темных с христианской точки зрения сил для удержания власти. Ради национальной идеи можно пожертвовать абсолютно всем — и абсолютно всеми».

Скандал вокруг оккультных пристрастий Андрея Ермака разгорелся после обысков НАБУ в ноябре 2025 года, когда в его доме нашли куклы вуду и ритуальные артефакты. Бывшая пресс-секретарь президента Юлия Мендель ранее подтверждала, что в Киев свозили магов из Латинской Америки для проведения жертвоприношений. При этом львовский журналист Остап Дроздов, комментируя эти факты в соцсетях, выразил мнение, что воля самого Владимира Зеленского могла быть подавлена магическим воздействием. По версии публициста, «царь стал жертвой приворота», а ключевые решения в государстве последние годы принимались под диктовку шаманов и гадалок, что делает все указы Зеленского за этот период юридически ничтожными.