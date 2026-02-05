«Все были в шоке»: раскрыты мрачные тайны украинской политики

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак прибегал к черной магии, а лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко на суде поддерживала «главная ведьма». Как сообщает РИА Новости, подобное стремление украинских элит к оккультизму имеет свои причины и последствия.

Сундук мертвецов

В ноябре 2025 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело у Ермака обыски в связи с делом о хищениях в энергетической сфере. Вскрылись интересные подробности: он прибегал не только к помощи друзей-взяточников, но и потусторонних сил.

В начале декабря близкий к украинским силовым структурам блогер Игорь Лаченков заявлял, что в доме Ермака нашли «куклу вуду, кучу зеркал, предметы для ритуалов и кучу странных икон и браслетов».

«И это не шутка, все были в шоке, потому что такого еще не видели», — рассказал он.

После этого подробности раскрыла бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель: по ее словам, Ермак привозил «магов» из Израиля, Грузии и Латинской Америки в 2023 году.

«А в 2024 году человек из эзотерической сферы рассказал мне, что маги Ермака воскуряют какие-то травы, собирают воду с трупов и делают какие-то куклы, которые он складывает в определенный сундук. Мол, в том особом сундуке — уже сами мертвецы», — написала она в соцсетях.

Мендель добавила, что однажды журналисты заметили Ермака на кладбище, которое он посещал с неясными целями. На магические практики политика ей жаловался некий министр, который «был очень напуган». По мнению бывшего пресс-секретаря, Ермак стремился «блокировать или использовать энергию других людей» — по крайней мере, так он себе это представлял.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявлял, что на Ермака работает Богдан Орищенко, более известный как маг Велиар. Осенью 2025 года он руководил акцией против канонической Украинской православной церкви, устроив «отпевание Московского патриархата» с использованием сатанинской* («Международное движение сатанизма» признано в России экстремистским и запрещено) символики. Велиар за это благодарил лично Владимира Зеленского.

Сам Орищенко называет себя «родовым жрецом богов ночи, зла и тьмы», тарологом и демонологом. Примечательно, что учился он в Киевской духовной семинарии. В 2023 году спикер Верховной рады Руслан Стефанчук наградил Велиара знаком отличия «Гордость и слава Украины».

Главная украинская ведьма

Еще одной жертвой НАБУ стала Тимошенко, которую заподозрили в подкупе депутатов. Поддержать ее на суде пришла Мария Тихая — участница «Битвы экстрасенсов» и самопровозглашенная «главная ведьма Украины».

Женщина отличается яркой внешностью, которой она добивалась с помощью пластических хирургов. В соцсетях она обещает «наиточнейшие прогнозы», одним из которых якобы стало «предсказание» удара «Орешником».

«Да, тогда мертвые о ядрышке говорили, а мы еще не понимали, что это. "Орешник" — это и была ядерка по своей сути. Я тогда делала годовой расклад — он делается зимой раз в год и все. У меня постоянно падал пиковый туз. Это означало, что будет ядерка или что-то такое», — приводят ее слова украинские СМИ.

Ведьма заявляет, что ее услугами часто пользуются политики. По словам Тихой, иногда они предлагают «сумасшедшие суммы» за то, чтобы убрать конкурента, или просят обучить их азам магии. Кроме того, они охотно принимают участие в кровавых ритуалах: «Рубят голову петухам, приносят козлов и барашков».

Киев наводнен гадалками

Российские эксперты по украинской внутренней политике подтверждают, что Киев наводнен подобными шарлатанами. Явление стало особенно массовым после 2014 года, однако, как отмечает политтехнолог Михаил Павлив, еще бывший президент Виктор Ющенко постоянно ездил к гуцульским знахарям в Карпаты.

«А печально известный телеведущий Дмитрий Гордон** (внесен в перечень террористов и экстремистов, признан иноагентом) вообще состояние сделал на том, что крышевал ясновидящих, гадалок, которых предоставлял бизнесменам и политикам», — добавил он.

Павлив напомнил, что в мае 2023 года, перед началом провального контрнаступления ВСУ, из Колумбии по инициативе Ермака привезли группу колдунов и шаманов. Сперва они проводили ритуалы на Банковой, а после — на запорожском фронте.

При этом сам Ермак демонстрирует «удивительную многовекторность», поскольку состоит и в католическом ордене, поддерживая связи с Ватиканом. По мнению политолога, магические опыты украинской элиты — следствие «глубокой моральной деградации и извращения».

Однако у такого стремления к оккультизму могут быть и другие причины. Религиовед Роман Лункин замечает, что исторически украинское общество было более склонно к религиозности и магическому мышлению — во многом из-за полуаграрного уклада экономики. Жизнь в стране насыщена не только каноническими практиками, но и различными суевериями, которые проявляются в различных обрядах вроде похорон.

«Обращение к колдунам и прочим темным дохристианским практикам не означает, что отдельные политики из окружения Зеленского сознательно исповедуют язычество — скорее их привлекает определенная символика, связанная с культом силы и насилия», — говорит эксперт, отмечая, что так политик пытаются «получить поддержку темных сил» для удержания власти.

Лункин провел параллель с верхушкой нацистской Германии, где высокопоставленные чиновники тоже были склонны к мистицизму. Однако, по мнению эксперта, это не значит, что руководство киевского режима копирует окружение Адольфа Гитлера. Скорее к этому приводит логика, что для национальной идеи можно пожертвовать абсолютно всем и абсолютно всеми.

* «Международное движение сатанизма» признано в России экстремистским и запрещено.

** внесен в перечень террористов и экстремистов, признан иноагентом.