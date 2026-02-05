По итогам переговоров по Украине в Абу-Даби ожидается итоговое заявление

Коммюнике ожидается по итогам второго дня переговоров в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби по урегулированию конфликта на Украине.

Об этом сообщил РИА Новости источник.

«Ожидается, что будет опубликовано итоговое заявление (со стороны представителей ОАЭ — прим. ред.)», — сказал собеседник агентства.

4 февраля в Абу-Даби состоялась трехсторонняя встреча российских, украинских и американских переговорщиков. Делегацию РФ возглавляет начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба армии страны Игорь Костюков. Соединенные Штаты на переговорах представляют специальный посланник президента Стивен Уиткофф и зять хозяина Белого дома, предприниматель Джаред Кушнер. Украина направила в ОАЭ руководителя офиса главы государства Кирилла Буданова, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова и других чиновников.

Утром 5 февраля в Абу-Даби начался второй раунд трехсторонних переговоров переговоров по Украине.