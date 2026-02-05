Раскрыты главные темы переговоров по Украине в Абу-Даби

В ходе встречи делегаций России, Украины и США в Абу-Даби обсуждаются экономические вопросы, территории и механизм прекращения огня.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Общими словами — это экономические аспекты, территориальный вопрос, механизм прекращения огня», — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что в Абу-Даби начался второй день переговоров представителей России, США и Украины. По словам главы украинской делегации Рустема Умерова, встреча проходит в нескольких форматах, включая трехсторонние консультации и работу в группах.