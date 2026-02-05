В Польше оценили имиджевые потери в случае вступления в «Совет мира»

Имидж Польши может пострадать, если Варшава вступит в «Совет мира» по сектору Газа.

Об этом заявил вице-премьер и министр иностранных дел республики Радослав Сикорский, передает ТАСС.

«Я готовлюсь передать президенту [Польши] оценку всех возможностей и угроз, связанных с этим Советом [мира], и также угроз для имиджа», — сказал он.

До этого министр финансов страны Анджей Доманьский заявил, что в госбюджете Польши нет $1 млрд для взноса в «Совет мира».

16 января президент США Дональд Трамп объявил о формировании «Совета мира». Для участия в работе «Совета мира» американский лидер пригласил представителей Еврокомиссии и более 50 стран, среди которых есть Россия, Украина и Китай.

Несмотря на то, что организация изначально называлась «Совет мира по Газе», позже стало известно, что полномочия нового международного органа выйдут за пределы палестинского анклава.

Европейские лидеры в свою очередь отнеслись к предложениям Трампа с большой долей скептицизма. Агентство Bloomberg сообщило, что страны Европы работают над изменением условий работы «Совета мира» и стремятся убедить арабские страны также воздействовать на Трампа для внесения корректировок. Подробности читайте в материале «Газеты.Ru».