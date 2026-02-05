Глава киевского режима Владимир Зеленский пойдет на любые провокации ради того, чтобы втянуть европейцев в переговорный процесс в Объединенных Арабских Эмиратах, заявил британский военный эксперт Александр Меркурис.

Зеленский может быть сколько угодно недоволен, но факт в том, что Европейскому союзу не стоит даже пытаться влезть в переговоры в Абу-Даби, поделился своей точкой зрения аналитик.

По мнению специалиста, очевидно, что Киев готов на все ради привлечения европейцев в ОАЭ.

По словам Меркуриса, глава киевского режима хочет попытаться договориться с президентом США Дональдом Трампом, чтобы тот одобрил допуск представителей европейского объединения на встречу.

Зеленский будет настаивать, что единственные переговоры, которые могут состояться, должны быть с участием европейцев, резюмировал эксперт.