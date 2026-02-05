Безопасность в Абу-Даби не усилили во время переговоров

Обстановка в столице ОАЭ Абу-Даби в четверг утром будничная на фоне проходящих в городе переговоров по украинскому урегулированию, усиления мер безопасности не наблюдается, передает источник с места событий.

Обстановка в городе оставалась спокойной и будничной, а дополнительные полицейские патрули не появлялись на улицах. Движение было ограничено только рядом с ключевыми правительственными зданиями, как это обычно бывает в такие дни.

Погода в столице была солнечной и сухой, что соответствует сезону. Второй день переговоров между делегациями России, США и Украины был запланирован на четверг. В них участвуют спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и советник Белого дома Джаред Кушнер, которые продолжают оставаться в Абу-Даби, о чем сообщили телеканалу Al-Jazeera представители Белого дома.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на скорый обмен пленными. Переговоры проходят в рамках трехсторонней группы, а следующий раунд обсуждений ожидается в тот же день, как ранее отмечал портал Axios.

Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Уиткофф и Кушнер остались в Абу-Даби для участия во втором дне переговоров.

Российская делегация вернулась в отель после завершения переговоров в Абу-Даби.

МИД Украины сообщил, что переговоры в Абу-Даби имели военную направленность.