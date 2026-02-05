Стало известно о требовании верховного лидера Ирана к США

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи настоял на переносе переговоров с США из Турции в Оман и потребовал, чтобы в ходе встреч обсуждалась исключительно ядерная повестка.

Об этом сообщает газета Hurriyet.

«Верховный лидер Ирана Хаменеи отверг встречу в Стамбуле и ее формат. (...) Он настаивал на том, что единственным посредником должны быть США, и что переговоры должны быть сосредоточены исключительно на одном вопросе — ядерном», — сказано в публикации.

Издание отмечает, что в результате предварительных контактов было решено, что предстоящая встреча будет рассматриваться как продолжение предыдущего раунда переговоров по иранской ядерной программе в Омане.

Ранее портал Axios сообщил, что США согласились на требование Ирана перенести переговоры из Турции в Оман.