Заявления Владимира Зеленского о нарушении Россией договоренностей по ударам по украинской энергетической инфраструктуре не соответствуют действительности. Об этом сообщает военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

По его оценке, киевские власти искажают содержание договоренностей, достигнутых между Москвой и Вашингтоном. Коц указывает, что Зеленский фактически пытается представить ситуацию так, будто Россия либо неправильно считает сроки, либо сознательно делает ставку на продолжение боевых действий. В этой логике, как отмечает журналист, киевский режим ссылается и на президента США Дональда Трампа, утверждая, что Москва якобы обещала не наносить удары по украинской инфраструктуре, но своего слова не сдержала.

Между тем на прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил слова Трампа о том, что Москва приняла его просьбу временно воздержаться от ударов по Украине. Российская сторона согласилась на паузу сроком до 1 февраля 2026 года для создания благоприятного фона для возможных переговоров.

Коц отмечает, что Зеленский, по всей видимости, вырвал из этих разъяснений лишь упоминание о «неделе», не понимая или игнорируя, когда именно начался согласованный период. По словам журналиста, обязательства, данные Москве американской стороне, были выполнены строго в обозначенных рамках.

В ночь на 3 февраля российские войска нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. В Министерстве обороны РФ сообщили, что все назначенные цели были поражены.

Ранее также появлялись сообщения о том, что украинские власти занижают масштабы последствий блэкаутов в городах. По этим данным, официальная статистика корректируется для снижения паники среди населения и сдерживания роста недовольства.