Джонсон резко высказался о решении правительства Стармера

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон резко раскритиковал решение правительства отложить местные выборы в ряде регионов страны.

По его оценке, инициатива кабинета министров под руководством Кира Стармера носит авторитарный характер.

«Это то, что делают диктаторы. Они придумывают предлоги для переноса выборов и душат демократию», – заявил Джонсон газете Telegraph.

По его мнению, Кир Стармер одобрил отсрочку из страха перед возможным поражением. Борис Джонсон предупредил, что подобная тактика может привести к обратному эффекту и вызвать резкое недовольство общества. Он призвал муниципальные советы пересмотреть принятое решение и вернуть избирательный процесс в прежние сроки.

В январе власти Соединенного Королевства опубликовали перечень из 29 муниципалитетов, где голосование в мае проводиться не будет. Выборы в этих районах решили не совмещать с общенациональным избирательным циклом. Большинство территорий находится под контролем Лейбористской партии, часть относится к консерваторам. В правительстве объяснили решение необходимостью реорганизации системы местного самоуправления.

Ранее внимание британских и зарубежных СМИ привлекли кадры из Палаты общин. Во время одного из выступлений у Стармера заметили выраженное дрожание рук, что вызвало обсуждение состояния премьер-министра.