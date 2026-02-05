Что произошло в мире 5 февраля: затонувшее судно и массовое убийство

5 февраля в мире и России произошло несколько событий, которые вошли в историю. Среди них — инцидент с судном у Портленд-Билла и массовое убийство. Подробности — в материале «Рамблера».

Инцидент с судном с Великобритании

5 февраля 1805 года британский корабль «Граф Абергавенни» затонул у Портленд-Билла. Из 402 человек на борту погибли 263, включая капитана Джона Вордсворта-младшего — брата поэта Уильяма Вордсворта. Эта трагедия считается одной из крупнейших морских катастроф в истории Великобритании. Корабль шел из Портсмута в Бенгалию и Китай. Во время шторма он налетел на песчаную отмель, получил течь и затонул примерно в миле от Веймута.

Массовое убийство в поселке Новые Алды

5 февраля 2000 года в поселке Новые Алды и его окрестностях произошло массовое убийство мирных жителей в Грозном. По данным общества «Мемориал», жертвами стали 56 человек, а Human Rights Watch сообщает о 60 погибших.

Взрыв на станции «Белорусская»

5 февраля 2001 года, около 18:45 по московскому времени, на станции «Белорусская-кольцевая» Московского метрополитена произошел взрыв. Бомба была спрятана в сумке под одной из мраморных скамеек на втором пути. В результате взрыва скамья была разрушена, а из стены вырвало две мраморные плиты. Штукатурка с потолка посыпалась на людей, а осколки мрамора разлетелись в разные стороны, нанося травмы. Всего в результате инцидента на станции «Белорусская» пострадали 15 человек.

Мощное землетрясение в Помпеях

5 февраля 62 года нашей эры в Помпеях произошло мощное землетрясение, которое было зафиксировано в «Анналах» Тацита. Это событие стало предвестником катастрофического извержения Везувия. Извержение началось 24 августа 79 года и привело к разрушению Помпей, Геркуланума, Стабий и нескольких мелких поселений и вилл. Из 20 000 населения Помпей около 2000 человек погибли, находясь в зданиях или на улицах. Многие жители успели эвакуироваться до катастрофы, однако тела погибших находили даже за пределами города.

Первая в Европе регулярная авиалиния связывает Берлин и Веймар

5 февраля 1919 года в Германии была запущена первая в мире авиакомпания, предлагающая пассажирам возможность приобрести билеты на регулярные рейсы. Маршрут соединял Берлин и Веймар, а полеты выполнялись на бипланах Albatros J.II, ранее использовавшихся в качестве штурмовиков во время Первой мировой войны. Авиакомпания, осуществлявшая перевозки, называлась Deutsche Luft-Reederei GmbH (DLR, «Немецкое воздушное судоходство»). Логотипом компании был стилизованный взлетающий журавль. Из-за открытой кабины самолетов, пассажирам перед посадкой необходимо было надевать шлемы, специальные очки, летные комбинезоны и утепленные унты для защиты от холода и ветра.