Раскрыты сроки подготовки разговора Путина и Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон желает провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на французские источники.

При этом отмечается, что согласование и подготовка переговоров между двумя лидерами потребуют определенного времени.

«Подготовка содержательного разговора займет не один день, это точно несколько дней», — сказал собеседник агентства.

19 декабря Макрон высказался за то, чтобы Европа вновь вступила в диалог с российским лидером. Президент Франции заявил, что это необходимо для европейских интересов.

После этого, 3 февраля, он раскрыл, что подготовка к контактам с президентом России Владимиром Путиным ведется на техническом уровне. По его словам, параллельно по этому поводу проходят консультации с другими европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским.