Макрон захотел позвонить Путину
Президент Франции Эммануэль Макрон собирается совершить телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, однако на подготовку беседы уйдёт несколько дней.
Об этом сообщат ТАСС со ссылкой на французский источник.
«Подготовка содержательного разговора займет не один день», — рассказал собеседник информагентства.
Раскрыты цель и детали поездки советника Макрона в Москву
Источник добавил, что французский лидер нацелен на результат. В Кремле пока не комментировали сообщение о возможных переговорах.