Макрон захотел позвонить Путину

Президент Франции Эммануэль Макрон собирается совершить телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, однако на подготовку беседы уйдёт несколько дней.

Об этом сообщат ТАСС со ссылкой на французский источник.

«Подготовка содержательного разговора займет не один день», — рассказал собеседник информагентства.

Раскрыты цель и детали поездки советника Макрона в Москву

Источник добавил, что французский лидер нацелен на результат. В Кремле пока не комментировали сообщение о возможных переговорах.