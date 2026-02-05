Пока вы спали: адаптивный больничный в РФ и критика Орбана в сторону Украины

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Дмитриев предложил проверить Туска и Эпштейна на родственные связи

Спецпредставитель президента РФ и глава РФПИ Кирилл Дмитриев выступил с резким заявлением, предложив проверить возможные родственные связи между премьер-министром Польши Дональдом Туском и американским финансистом Джеффри Эпштейном.

Об этом сообщает ТАСС.

По словам Дмитриева, такое расследование могло бы стать ответом на утверждения Туска о якобы российских связях Эпштейна, а внешнее сходство, по его мнению, лишь подогревает интерес к этой теме.

Сам Эпштейн был арестован в 2019 году по обвинениям в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, а его имя связывали с влиятельными политиками, бизнесменами и звёздами. После его смерти в тюрьме уголовное дело в США было закрыто, но скандал продолжает вызывать резонанс по всему миру.

В Новосибирской области в школе обрушилась крыша

В селе Репьево Тогучинского района Новосибирской области в здании школы произошло частичное обрушение кровли на площади около 100 квадратных метров, при этом никто не пострадал, а занятия для учеников временно приостановлены. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточнили в экстренных службах, повреждения несущих конструкций и стен не выявлены, в образовательном учреждении обучаются 130 детей. По словам главы района Сергея Пыхтина, инцидент произошел во время уборки снега, которую выполняли привлеченные рабочие.

Власти заверили, что восстановительные работы начнутся в ближайшее время, несмотря на то что школу ввели в эксплуатацию всего несколько месяцев назад — в ноябре 2025 года.

В Госдуму внесли законопроект об адаптивном больничном

В Государственную думу внесли законопроект, позволяющий сотрудникам в отдельных случаях работать удаленно во время болезни без оформления официального больничного. Об этом сообщает ТАСС.

Инициатива вводит в Трудовой кодекс понятие «временный адаптивный режим труда», который допускает выполнение обязанностей при сохранении среднего заработка и с учетом состояния здоровья работника.

Такой формат возможен только с согласия сотрудника, на основании медицинского заключения и с оформлением дополнительного соглашения к трудовому договору. В случае одобрения закон начнет действовать с 1 января 2027 года.

МОК обсудит перенос сроков проведения зимней Олимпиады 2030 года

Международный олимпийский комитет рассматривает возможность переноса сроков зимней Олимпиады 2030 года из-за последствий изменения климата, сообщила президент МОК Кирсти Ковентри. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, Игры могут пройти на месяц раньше — в январе, а Паралимпиада, которая обычно проводится в марте, может быть сдвинута на февраль. Идеи по корректировке календаря уже зафиксированы и взяты в проработку, отметила Ковентри.

Зимние Олимпийские игры 2030 года запланированы к проведению во французских Альпах.

Орбан: использование венгров Киевом в качестве "пушечного мяса" недопустимо

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что считает недопустимым использование этнических венгров на Украине в качестве «пушечного мяса» и резко осудил практику принудительной мобилизации. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, после гибели еще одного закарпатского венгра все украинские чиновники, причастные к таким действиям, будут высланы из Венгрии.

Будапешт также выразил поддержку семье погибшего и пообещал добиваться ответственности виновных. Ранее власти страны ввели санкции против трех украинских военных и призвали Евросоюз расширить ограничения, назвав происходящее нарушением прав человека.