Отказ руководства США продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) воспринимается Россией как явный акт враждебности, подрывающий основы стратегической стабильности.

Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

«Самая большая проблема заключается в том, что мы отбрасываем структуры прошлого на 100 процентов, <…> но для русских это выглядит так, как будто мы готовимся к атаке», — подчеркнул он.

Эксперт напомнил, что система контроля над вооружениями на протяжении десятилетий служила краеугольным камнем стратегических отношений между Москвой и Вашингтоном — она не только смягчала напряженность, но и придавала военному соперничеству невиданную до того прозрачность и предсказуемость.

22 сентября 2025 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова добровольно соблюдать ДСНВ после 5 февраля 2026 года, если аналогичный шаг сделают США.