Слова главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что он надеется завершить военный конфликт в следующем году, говорят о том, что он стремится продлить вооруженное противостояние еще на год, заявил на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) политолог из Университета Оттавы Иван Качановский.

Глава киевского режима надеется продлить войну еще на год, поделился своей точкой зрения он, комментируя интервью Зеленского телеканалу France 2.

Накануне Владимир Зеленский в интервью французскому изданию пожаловался на то, что если Украина проиграет, то лишится суверенитета. При этом, несмотря на отсутствие у бывшей советской республики намерений договариваться об урегулировании, глава киевского режима также сказал, что "надеется" на прекращение военного конфликта через год.