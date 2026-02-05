На Западе призвали Зеленского не надеяться на присутствие европейцев на переговорах
Британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего Украины Владимир Зеленский готов на все, чтобы привлечь европейцев к переговорам в ОАЭ. Он призвал политика не надеяться на присутствие западных союзников в Абу-Даби.
По его словам, украинский лидер может попытаться договориться с президентом США Дональдом Трампом, чтобы тот одобрил допуск европейских политиков на переговоры.
Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис выступили за возобновление прямых переговоров между Евросоюзом и Россией, предложив назначить для этих целей специального посланника от Европейского союза.