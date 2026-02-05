В ООН призвали Россию и США договориться о ядерном сдерживании

В ООН призвали Россию и США срочно договориться о новом соглашении по контролю над ядерными вооружениями после истечения срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщил генсек ООН Антониу Гутерриш.

«Я призываю оба государства без промедления вернуться за стол переговоров и договориться о рамочной системе-преемнике, которая восстановит поддающиеся проверке ограничения, снизит риски и укрепит нашу общую безопасность», — заявил генсек ООН. Его слова размещены на официальном сайте организации. Гутерриш в целом подчеркнул, что после прекращения действия ДСНВ наступает новый, «мрачный» период для всей мировой безопасности.

Сам договор ДСНВ официально прекратил действовать с 5 февраля 2026 года. Причем в России также обратили внимание, что это негативно скажется на стратегической безопасности. В Кремле напомнили, что Россия готова сохранять ограничения в рамках документа, но США пока не дали никакой реакции по этому поводу.