В Абхазии остановили выдачу паспортов России

Российское посольство сообщило о приостановке деятельности пунктов выдачи внутренних паспортов РФ в Абхазии. Причина – заявления местных парламентариев, которые вызвали сомнения в законности работы этих учреждений.

Эти пункты были открыты в соответствии с межгосударственным соглашением, регулирующим вопросы двойного гражданства, которое начало действовать в апреле 2025 года.

В связи с тем, что абхазские политики, в том числе депутаты Народного Собрания, оспаривают законность существования данных пунктов, российская сторона, проявляя уважение к суверенитету Абхазии, решила временно прекратить их работу. Оформление документов для граждан Абхазии будет перенесено на территорию России, уточняется в заявлении посольства.

Россия и Абхазия согласовали объемы нефтепродуктов для республики

4 февраля в парламенте Абхазии прошло закрытое совещание профильного комитета по обороне и безопасности. На встрече присутствовали представители исполнительной власти, включая вице-премьера, министра внутренних дел, генерального прокурора, заместителя главы МИД и других должностных лиц.

По итогам заседания было заявлено об "обмене мнениями" по вопросам работы МВД, а также по процедурам выдачи российских паспортов и водительских удостоверений. Официально объявлено, что никаких решений принято не было. Распространяемая в сети информация о якобы принятых депутатами решениях или рекомендациях является недостоверной.