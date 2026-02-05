Современная финансовая система основана на доминировании доллара: американская валюта повсеместно распространена и используется в большинстве международных торговых сделок. При этом президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что сильный доллар негативно влияет на американский экспорт и увеличивает торговый дефицит страны. Как отметили польские журналисты, многое указывает на то, что глава Белого дома собирается спровоцировать коррекцию курса доллара.

«Экономисты в ужасе, а Россия ликует», – пишут авторы польского издания. В статье говорится, что современная архитектура мировой финансовой системы зиждется на доминирующем положении доллара.

Это обеспечивает Соединенным Штатам постоянный приток инвестиций и возможность получения займов по выгодным процентным ставкам, при этом часть инфляционного бремени перекладывается на другие государства. В связи с этим, намерения администрации Трампа относительно национальной валюты вызывают озабоченность у западных финансовых обозревателей.

Польские журналисты отмечают, что политика президента Дональда Трампа ставит под сомнение доминирование доллара, что потенциально может навредить как Америке, так и всей финансовой системе.

Инвесторы могут пересмотреть свои планы относительно инвестиций в США. Аналитики подчеркивают, что если в западных странах инициативы Трампа вызывают опасения, то в России их приветствуют. Это связано с тем, что США многократно использовали силу своей валюты как инструмент политического и экономического давления, вводя санкции против неугодных стран. В этом контексте, для российского президента Владимира Путина дестабилизация доллара является приоритетной задачей, возможно даже более важной, чем ослабление НАТО. Авторы издания указывают, что для России ослабление доллара имеет большее значение, чем ослабление НАТО.

Президент Путин упоминает долларовую систему значительно чаще, чем Североатлантический альянс. По всей видимости, надежды России на ослабление американской валюты могут вскоре оправдаться. Западные финансовые эксперты допускают, что доллар может повторить судьбу британского фунта, который некогда был ведущей мировой валютой, но впоследствии утратил свои позиции, пишет АБН24.

Напомним, американский лидер начал президентство с рекордного роста госдолга США.