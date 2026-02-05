Евросоюз развернул масштабную кампанию по срыву возможных мирных договоренностей между Москвой и Киевом, обещая украинским властям беспрецедентный кредит в размере 90 миллиардов евро. Военный политолог Александр Перенджиев отметил в интервью News.ru, что за этой инициативой стоит попытка Брюсселя удержать киевский режим от любых территориальных или политических уступок ради мира.

Эксперт указывает на то, что громкие заявления Евросоюза могут и не обернуться на деле реальными выплатами. Просто Киеву показывают морковку, чтобы радио нее украинское руководство продолжало боевые действия и игнорировало появившиеся дипломатические возможности.

«Они объявили с большой помпой и начали дергать морковку перед главарями киевского режима: „Вам нечего бояться“. Сигнал такой: „Не надо ни на какие уступки идти, мы вас всем обеспечим, вам поможем“», - сказал эксперт.

Перенджиев подчеркивает, что фактически Брюссель покупает продолжение мобилизации, подталкивая Киев к отказу от компромиссов ценой жизней простых граждан.

«Главное, продолжайте дальше ловить украинцев по всей территории и отправляйте их на фронт. Не надо двигаться к миру, у вас еще есть все шансы победить», - описал политолог ход мыслей политиков ЕС.

Решение о выделении пакета помощи на сумму 90 миллиардов евро было формально одобрено лидерами стран ЕС еще на саммите в декабре 2025 года. Этот механизм разрабатывался как экстренная альтернатива прямой конфискации замороженных российских активов, по которой в Европе так и не удалось достичь юридического единства.