Трамп заявил о ведении переговоров с Кубой

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его администрация ведёт переговоры с властями Кубы.

Об этом американский лидер рассказал в интервью телеканалу NBC.

«Мы ведём переговоры с Кубой. Мы хотим открыть её для тех людей, которые хотят туда приезжать», — сказал Трамп.

Ранее президент США выразил уверенность, что Вашингтон и Гавана смогут прийти к соглашению.

30 января он подписал указ о введении пошлин на товары из государств, которые поставляют нефть на Кубу. Он также объявил чрезвычайное положение в стране из-за якобы угрозы национальной безопасности со стороны Гаваны.

Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил действия Вашингтона, заявив о международной чрезвычайной ситуации из-за угрозы, исходящей со стороны Соединённых Штатов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что режим чрезвычайного положения в США из-за якобы угрозы национальной безопасности со стороны Кубы является радикальным рецидивом стратегии давления для экономического удушения острова.