Трамп назвал обвинения РФ во вмешательстве в выборы США фальсификацией

Трамп назвал обвинения России во вмешательстве в выборы США фальсификацией
Президент США Дональд Трамп заявил, что громкие попытки обвинить Россию во вмешательстве в американский избирательный процесс на поверку оказались ложью и фальсификацией.
В интервью телеканалу NBC глава Белого дома прокомментировал нарратив о «русском следе», который активно обсуждался в американском политическом поле.
Ранее Трамп заявил о существовании в стране проблемы «международных махинаций» в ходе избирательного процесса, указав на попытки иностранных государств влиять на исход голосования.