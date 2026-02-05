Трамп назвал обвинения РФ во вмешательстве в выборы США фальсификацией

Президент США Дональд Трамп заявил, что громкие попытки обвинить Россию во вмешательстве в американский избирательный процесс на поверку оказались ложью и фальсификацией.

В интервью телеканалу NBC глава Белого дома прокомментировал нарратив о «русском следе», который активно обсуждался в американском политическом поле.

«Они говорили о России, оказалось, что это (вмешательство России в выборы президента США. — RT) была фальсификация», — подчеркнул Трамп.

Ранее Трамп заявил о существовании в стране проблемы «международных махинаций» в ходе избирательного процесса, указав на попытки иностранных государств влиять на исход голосования.