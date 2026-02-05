В Европе посмеялись над санкциями ЕС против России
Упорные попытки Евросоюза (ЕС) воздействовать на Россию через санкции приобрели характер абсурдной сатиры — не способствуя разрешению конфликта, а лишь усложняя путь к диалогу и усугубляя взаимную неприязнь. Об этом говорится в статье издания Euractiv, автором которой выступил колумнист Томас Моллер-Нильсен.
По его мнению, постоянные санкции Евросоюза только затрудняют достижение мира на Украине.
Ранее стало известно, что руководство ЕС намерено усилить санкционное давление на Россию и ввести ограничения на поставки ключевых металлов.