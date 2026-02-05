Премьер-министр Великобритании Кир Стармер рискует потерять свой пост ещё до майских местных выборов из-за громкого скандала, связанного с бывшим послом страны в Вашингтоне Питером Мандельсоном и его контактами с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

Об этом пишет журнал The Spectator.

Согласно публикации, опасность для главы правительства заключается в том, что обсуждение кадровых решений Стармера вышло за пределы частных бесед и теперь ведётся открыто в парламенте. Депутаты выражают сомнение, что премьер сможет пережить этот кризис.

Стармер назначил Мандельсона послом в США в феврале прошлого года, однако уже в сентябре дипломат был уволен из-за вскрывшихся связей с Эпштейном. Накануне спикер палаты лордов Майкл Форсайт сообщил, что Мандельсон добровольно покидает палату.

«Последствия дела с Мандельсоном... рискуют привести к падению премьера задолго до надвигающейся катастрофы на майских выборах», — отмечает издание.

Журналисты характеризуют ситуацию как «ядовитую смесь грязи, скандала и некомпетентности», которая наносит серьёзный удар по репутации кабинета министров.

Ранее издание i Paper писало, что около 51% британцев хотят замены премьера Стармера.

Также глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев вновь призвал Стармера уйти в отставку.