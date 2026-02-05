Раскрыта сумма западной помощи Украине за четыре года

Согласно анализу данных Министерства финансов Украины, проведённому РИА Новости, за период с февраля 2022 года по конец 2025 года западные страны и международные организации выделили на поддержку государственного бюджета Украины в общей сложности 168 миллиардов долларов.

Крупнейшим донором за этот период стал Европейский союз, предоставивший 56,9 миллиарда долларов. На втором месте находятся Соединённые Штаты с суммой в 30,2 миллиарда долларов, а на третьем — Международный валютный фонд, перечисливший 13,3 миллиарда.

В пятёрку основных источников финансирования также вошли Япония (9 миллиардов долларов) и Всемирный банк (6 миллиардов долларов). Значительные средства были направлены Канадой (5,4 миллиарда), Великобританией (3 миллиарда) и Германией (1,7 миллиарда).

Отдельным важным источником поступлений в прошлом году стал кредит «Большой семёрки», выданный под будущие доходы от замороженных активов России. В рамках этой схемы, как ранее сообщало агентство, Украина получила 38,9 миллиарда долларов.

