Вэнс сделал важное заявление об улучшении отношений США и России

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация американского лидера Дональда Трампа готова искать точки соприкосновения с Москвой и видит перспективы для взаимодействия.

© RT на русском

Политик прокомментировал внешнеполитический курс Белого дома в интервью американской журналистке Мегин Келли.

«Мы стараемся работать над этим и завершить (конфликт на Украине. — RT), но могут быть и некоторые области для сотрудничества», — отметил Вэнс.

Вице-президент подчеркнул, что, несмотря на сохраняющиеся разногласия между Вашингтоном и Москвой по ряду вопросов двусторонней повестки, Соединённые Штаты видят реальные возможности для согласования позиций двух стран по другим направлениям.

Ранее Вэнс заявил, что Соединённые Штаты готовы взаимодействовать с Россией, Китаем и другими государствами ради сокращения количества ядерного оружия в мире.