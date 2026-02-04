Питон Баронесса вошла в Книгу рекордов Гиннеса как самая длинная дикая змея в мире

Гигантская самка сетчатого питона из Индонезии вошла в Книгу рекордов Гиннеса, как самая длинная дикая змея в мире — уникальное животное назвали Баронессой.

© Книга рекордов Гиннесса

Как сообщили на сайте Книги рекордов Гиннеса, длина Баронессы составляет 7,22 метра. При этом, если животное полностью расслабится, то Баронесса станет длиннее еще на 10%. Вес змеи достигает 96,5 кг — это сопоставимо с весом взрослой панды.

В данный момент Баронесса находится под опекой местного зоозащитника Буди Пурванто. Отмечается, что мужчина, вероятно, спас животное от гибели — местные жители в районе обитания Баронессы часто убивают крупных змей, потому что они считаются угрозой для скота и детей. Теперь питону ничего не угрожает — Пурванто поместил змею-рекордсменку в собственный питомник, где обитают другие спасенные им змеи.

